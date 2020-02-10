Баку, , 14:36 — REGNUM Настоящей конкуренции на парламентских выборах в Азербайджане не было. Такая оценка дана 10 февраля представителями миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Наблюдатели отметили, что в выборах участвовало большое число кандидатов. Однако ограничения в законодательстве помешали настоящей конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Азербайджане состоялись внеочередные выборы в парламент — Милли Меджлис. Наблюдатели миссии ШОС и российские наблюдатели заключили, что выборы были демократичными и прошли в соответствии с законом.

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