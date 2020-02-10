Канберра, , 14:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приглашает Австралию развивать возобновляемые источники энергии и работать рука об руку для сохранения природы, сообщает Antara.

«Мы должны сотрудничать для сохранения природы и устойчивого развития, восстановления лесов и районов, предотвращения лесных пожаров, принятия обязательств по сокращению выбросов углерода и развитию возобновляемых источников энергии и других экологически чистых технологий», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в здании парламента Австралии.

Президент Индонезии стал 12-м главой государства, которому предоставили возможность выступить перед парламентом в истории Австралии.

«Задачи, стоящие перед Индонезией и странами в Тихоокеанском регионе, не сильно отличаются», — заявил президент.

По его словам, изменение климата и стихийные бедствия, а также социальная справедливость, образование, здравоохранение и развитие человеческих ресурсов являются реальными проблемами, с которыми сталкиваются страны Тихоокеанского региона.

Глава Индонезии также пояснил, что его правительство продолжает стремиться к улучшению благосостояния, защите прав человека и справедливому развитию во всей Индонезии, включая провинции Папуа и Западную Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что индонезийско-австралийское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IA-CEPA) может способствовать открытости стран в области торговли, инвестиций и туризма.

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