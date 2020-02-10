Киев, 10 февраля 2020, 14:30 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» может быть приватизирована, заявил председатель правления компании Андрей Коболев 10 февраля в интервью «РБК-Украина».
Он рассказал, что приватизация стала возможной после разделения (анбандлинга) «Нафтогаза» на добывающую компанию и компанию по транспортировке газа.
Он отметил, что в результате приватизации государство сохранит крупнейшего донора бюджета, сможет улучшить управление компанией и единоразово получит деньги.
По мнению Коболева, для начала можно провести IPO (первичное размещение) миноритарного пакета акций «Нафтогаза» на бирже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания завершает подготовку очередного иска к России на сумму $8 млрд.
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