Киев, , 14:30 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» может быть приватизирована, заявил председатель правления компании Андрей Коболев 10 февраля в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что приватизация стала возможной после разделения (анбандлинга) «Нафтогаза» на добывающую компанию и компанию по транспортировке газа.

«После анбандлинга ничего не мешает приватизировать «Нафтогаз», он стоит массу денег… Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в «Нафтогазе»…» — заявил Коболев.

Он отметил, что в результате приватизации государство сохранит крупнейшего донора бюджета, сможет улучшить управление компанией и единоразово получит деньги.

По мнению Коболева, для начала можно провести IPO (первичное размещение) миноритарного пакета акций «Нафтогаза» на бирже.

«Если результат понравится, продать и всё остальное», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания завершает подготовку очередного иска к России на сумму $8 млрд.

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