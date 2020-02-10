Москва, , 14:17 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий приняли участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

«Весьма символично, что мы делаем это в День дипломатического работника», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что именно на Ялтинской конференции в 1945 году принимались важнейшие решения по ключевым вопросам послевоенного мироустройства, включая создание Организации объединенных наций.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ готовит серию тематических подборок документов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первая публикация посвящена Ялтинской конференции 1945 года.

Электронные копии документов доступны на сайте МИД. Так, первым опубликовано письмо американского посла в СССР Аверелла Гарримана наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову с предложением Иосифу Сталину обозначить предстоящую встречу лидеров СССР, США и Великобритании.