Москва, , 14:22 — REGNUM Российский президент Владимир Путин получит документы об «огромной проблеме», связанной с Антарктидой, которые подготовил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Перед этим их проработают эксперты, сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что документы проработают эксперты, затем — при необходимости — соответствующее ведомство в правительстве. После этого они поступят к главе государства.

Представитель Кремля отказался раскрыть содержание документов, назвав это преждевременным.

Ранее, 6 февраля, Литвиненко в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию заявил об «огромной проблеме мирового приоритета», связанной с Антарктидой. Он пояснил, что подготовил для президента материалы по этой теме, но не хочет публично о них говорить.

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