Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» сделала шаг навстречу требованиям оппозиции и ждет ответной реакции. Такое заявление перед журналистами 10 февраля сделал председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат прокомментировал заявление члена Конгресса США Адама Кинзингера, который на своей странице в соцсети Twitter призвал политические силы Грузии прийти к компромиссу.

«И это заявление господина Кинзингера для нас очень важно. Он призывает стороны, власть и оппозицию сесть за стол переговоров, — заявил Оханашвили. — Нами предложено 100/50. К формату диалога мы готовы и нам нужен конкретный ответ на наш конкретный вариант».

Председатель юридического комитета подчеркнул, что договариваться, нужно не исходя из узкопартийных интересов, а действуя в интересах страны.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция Грузии требует отменить голосование на выборах в парламент по мажоритарным округам. В «Грузинской мечте» предложили компромиссный вариант: не отменять мажоритарщиов, а сократить их число с 73 до 50, а 100 мест в парламенте распределять по партийным спискам.

Ожидается пятый раунд переговоров между политическими противниками. Со стороны оппозиции было выдвинуто несколько моделей голосования, но пока не было заявлено, какая из них будет поддержана.

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