Тамбов, , 14:12 — REGNUM Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области назначен Владимир Громов. Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 10 февраля. Ранее Владимир Громов занимал пост руководителя областного комитета государственного заказа.

В новой должности Владимир Громов будет координировать и контролировать деятельность комитета государственных закупок области, комитета по управлению имуществом области и Гостехнадзора области.

Громов имеет большой опыт работы на госслужбе — работал директором Жердевского колледжа сахарной промышленности, председателем Жердевского районного Совета народных депутатов. С 2004 года пришёл на работу в администрацию региона на должность первого замначальника управления по информационным коммуникациям и телерадиовещанию Тамбовской области. Позже занимал пост первого замруководителя управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, в 2015 году возглавил региональный комитет госзаказа.

Отметим, что ранее должность замглавы администрации, курирующего вопросы имущества, занимал Глеб Чулков. В октябре он был задержан правоохранительными органами, а затем отправлен под домашний арест, его заподозрили в покушении на мошенничество. 8 декабря 2019 года Чулков покончил с собой.

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