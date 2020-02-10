Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума 11 февраля намерена ратифицировать соглашение между РФ и Таджикистаном о строительстве пяти русскоязычных школ в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Это важно, когда мы говорим о мягкой силе, о возможности влияния, распространения русской культуры, налаживания связей, то здесь обучение на русском языке является существенным и значимым, кроме того для наших соотечественников, постоянно проживающих там», — сказал Исаев.

Предполагается, что школы будут построены в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде.

Реализация соглашения потребует средств из федерального бюджета. Расчет предельных объемов финансовых средств на эти цели будет осуществлен после выполнения проектно-изыскательских работ, отмечается в сопроводительных документах.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит соглашение о строительстве пяти школ в Таджикистане