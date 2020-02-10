Киев, , 14:10 — REGNUM Украинская «активистка» Алёна Самбул, известная под псевдонимом «Маруся Зверобой», прямо в зале суда оскорбила президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 10 февраля издание Strana.ua.

«Я объективно считаю, что президент — … И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек…», — заявила она.

Самбул добавила, что Зеленскому не стоит связываться с участниками гражданской войны в Донбассе:

«Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими — оно меня не слушает».

После того, как сторона обвинения зачитала текст документа о подозрении, Зверобой начала выкрикивать оскорбления в адрес прокурора и посоветовала надеть ему ошейник, подобно собаке.

В итоге суд решил изъять у «активистки» загранпаспорт и носить электронный браслет. Её подозревают в совершении преступления средней тяжести.

Напомним, ранее Алёна Самбул и депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина опубликовали видео с угрозами в адрес президента Украины Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи обыскивали дом «активистки», расположенный в селе Калиновка.

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