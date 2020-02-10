Милан, Италия, , 13:54 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги», экс-глава МВД Маттео Сальвини «с нетерпением» ждёт, когда парламент страны официально разрешит суду привлечь его к уголовной ответственности, такое заявление Сальвини сделал в понедельник, 10 февраля.

Лидеру «Лиги» инкриминируют «незаконное удержание граждан» — инцидент произошел летом 2019 года, когда Сальвини занимал еще пост главы МВД и когда по его распоряжению нелегальным мигрантам запретили покидать доставивший их корабль, а самому кораблю запретили покидать порт.

Сальвини настаивает, что его действия не только в полной мере соответствовали действующему законодательству Италии, но были также поддержаны тогдашним и нынешним премьер-министром страны Джузеппе Конте. Возможный процесс против себя лидер «Лиги» считает политическим, но отмечает, что «ждёт не дождётся» возможности выступить в суде и сказать там, что защита государственных границ была его «правом и обязанностью», а не преступлением.

Итальянский парламент рассмотрит возможность привлечения Сальвини к суду 12 февраля.