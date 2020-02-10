Москва, , 13:53 — REGNUM Рассматривать вопрос о ревизии деятельности правительства под руководством Дмитрия Медведева некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков подчеркнул, что работа правительства Медведева получила весьма позитивную оценку главы государства, причём неоднократно.

«Предыдущим правительством была проделана большая работа. Новое правительство вовсе не начинает с чистого листа», — отметил пресс-секретарь Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента РФ Владимира Путина, российское правительство под руководством Дмитрия Медведева, ушедшее в отставку, многое сделало для страны.

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