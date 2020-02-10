Куала-Лумпур, 10 февраля 2020, 13:52 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад решительно осудил ближневосточный мирный план США, сообщает Sindonews.
«Это одностороннее соглашение, заключенное США и Израилем без консультаций с Палестиной», — заявил Махатхир Мохамад на третьей конференции в Селангоре (Малайзия).
По его словам, план США не приведет к созданию суверенного палестинского государства.
«Малайзия считает это предложение совершенно неприемлемым и очень несправедливым. Обидно, что после более чем семи десятилетий сформировалась только одна страна, а именно Израиль», — заявил Махатхир Мохамад.
Согласно ближневосточному мирному плану, США продолжают признавать Иерусалим столицей Израиля, а Восточный Иерусалим принадлежит Палестине.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит с официальным визитом Малайзию.
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