Куала-Лумпур, , 13:52 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад решительно осудил ближневосточный мирный план США, сообщает Sindonews.

«Это одностороннее соглашение, заключенное США и Израилем без консультаций с Палестиной», — заявил Махатхир Мохамад на третьей конференции в Селангоре (Малайзия).

По его словам, план США не приведет к созданию суверенного палестинского государства.

«Малайзия считает это предложение совершенно неприемлемым и очень несправедливым. Обидно, что после более чем семи десятилетий сформировалась только одна страна, а именно Израиль», — заявил Махатхир Мохамад.

Согласно ближневосточному мирному плану, США продолжают признавать Иерусалим столицей Израиля, а Восточный Иерусалим принадлежит Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит с официальным визитом Малайзию.

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