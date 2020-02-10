Москва, , 13:51 — REGNUM Россия надеется на отклик западных стран на предлагаемые мирные инициативы. О важности таких предложений напоминает опыт Ялтинской конференции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля на церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию конференции в Ялте.

Лавров напомнил о недавнем выступлении Владимира Путина в Иерусалиме, в ходе которого российский президент предупредил о недопустимости забвения прошлого и разобщённости стран перед лицом общих угроз.

«Я думаю, что наши партнеры вспомнят о том бесценном опыте во имя обеспечения мирного благополучного будущего человечества», — сказал Лавров о Ялтинской конференции.

Сегодняшние инициативы России, как надеются в Москве, также получат конструктивный отклик, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ направил странам — постоянным членам Совбеза ООН предложение об организации саммита глав государств.

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