Москва, , 13:54 — REGNUM Дети обязаны знать, что за их свободу Красная армия и весь советский народ не щадили своих жизней, если современное поколение упустит этот вопрос, то случится непоправимая трагедия. Об этом заявила 10 февраля депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Мы, внуки и правнуки народа-победителя, продолжаем наблюдать за тем, как в Одессе дикари сорвали со здания и вытерли свои грязные сапожища об памятную доску маршала Жукова, а затем раскололи её на части. Ещё напомню о трагическом дне 2 мая 2014 года: в Доме профсоюзов Одессы такие же дикари сожгли заживо людей, словно нацисты в концлагерях. А тех, кто смог выбраться из этого ада, пропускали через «мясорубку» — добивали железными прутьями в «коридоре позора», — отметила Поклонская.

По её мнению, на Украине проходит не декоммунизация, а откровенная реабилитация фашизма.

«Там взяли власть те, кого наши деды гнали пинками под зад до Берлина. И сегодня их отпрыски говорят, что борются с советским прошлым. Не врите людям и сами себе! Вы пришли нагло и воровато переписать историю и оправдать позорные предательские злодеяния своих предков. Вы объявили войну мёртвым и готовы убить всех живых, несогласных с вами. Теперь многие похихикивают: «Почему Россия занимается развенчиванием мифов вокруг Второй мировой войны?». Серьёзно? Вы видите, какие чудища в Украине вылезли из своих лесных нор и теперь, закинув ноги на стол, запугивают всех вокруг — вплоть до президента Зеленского? А ведь всё началось с предания забвению отдельных параграфов в учебниках по истории — тех страниц, где речь шла о Великой Отечественной войне. С профашистскими недобитками разберёмся — новый Нюрнберг для них не за горами», — уверена Поклонская.

Однако, по её словам, необходимо уделять больше внимания вопросам исторического образования молодёжи.

«Нам важно не упустить маленьких школьников: чтобы наши дети России-Украины знали свою историю. Знали, что за их свободу Красная армия и весь советский народ (Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, республики Средней Азии…) не щадили своих жизней. Не дай Бог нам это забыть — тогда случится непоправимая трагедия», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Львовский городской совет не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию. В Киеве на это решение пока не отреагировали.

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