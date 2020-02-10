Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Единственный случай, когда страна в православном мире и на территории бывшего СССР успешно развивалась, связан с именем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал о себе сам бывший грузинский лидер 10 февраля на телеканале «Мтавари Архи».

По мнению экс-президента, именно этот успех якобы страшит лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили перед предстоящими выборами в парламент.

«Иванишвили больше всего боится меня, он очень хорошо знает, какую опасность я для него представляю, и главная моя сила в том, что со мной связана история развития единственной успешной государственности во всем православном мире и на всем постсоветском пространстве», — заявил Саакашвили.

Экс-президент также подчеркнул, что его рано относить к политикам прошлого, а тем, кто это пытается сделать, рекомендовал сначала сделать хотя бы десятую часть того, что сделал он.

Напомним, когда Саакашвили был президентом, в августе 2008 года грузинская армия напала на жителей Южной Осетии и российских миротворцев. Исход грузино-осетинского конфликта был неблагоприятен для Тбилиси. Российская армия вмешалась и принудила Грузию к миру, после чего Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

На следующих после конфликта парламентских выборах партия Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла «Грузинской мечте». Сам он покинул страну до окончания своего президентского срока, а со сменой власти на него на родине завели уголовные дела.

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