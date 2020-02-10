Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект, регулирующий оборот никотинсодержащих смесей, Госдума может принять до конца февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Изменения предполагается внести ко второму чтению законопроекта, ограничивающего использования вейпов.

«Поправки проходят процесс согласования, и, я думаю, что до конца февраля мы выйдем на второе чтение этого законопроекта», — сказал Исаев.

Госдума также планирует ужесточить наказание за продажу снюсов и насвая детям. Поправки в КоАП Госдума обсудит во втором чтении на этой неделе.