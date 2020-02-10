Анкара, , 13:44 — REGNUM Разведка Сирийской арабской армии отметила подготовку джихадистов к крупному контрнаступлению в провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.

В частности, большая концентрация джихадистов наблюдается на юго-западе провинции Алеппо. Речь идёт о террористах из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о боевиках поддерживаемого Турцией Фронта национального освобождения.

Военный источник издания Al-Masdar News подчеркнул, что Сирийская арабская армия имеет приказ не вступать в бой с турецкими вооружёнными силами, если они не ведут боевых действий против сирийских войск в Идлибе и Алеппо.

Российские и турецкие военные делегации ежедневно встречаются для прекращения продолжающихся боевых действий, но никакого соглашения достигнуто не было. Сирийская арабская армия развернула очередной этап наступательных действий в провинциях Идлиб и Алеппо в рамках операции «Рассвет над Идлибом» в ответ на непрекращающиеся обстрелы и попытки атаковать позиции сирийских войск со стороны боевиков.

Фактически Турция провалила выполнение Сочинских договорённостей по созданию Идлибской демилитаризованной зоны, но не хочет этого признавать. С учётом развала фронта боевиков Анкаре уже невозможно удерживать сирийскую территорию, прикрываясь джихадистами, поэтому на территорию Сирии в последние дни введено большое количество турецких войск. По оценкам экспертов, речь идёт о тысяче единиц боевой техники.