Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чувашии состав регионального правительства поредел. Освобождены от должностей два министра. Соответствующие указы подписал сегодня, 10 февраля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко. Следующим указом освобождена от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева.

Отметим, что министерство экономического развития, промышленности и торговли переименовано в министерство экономического развития и имущественных отношений. Министерство юстиции и имущественных отношений преобразовано в государственную службу по делам юстиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии назначен ещё один исполняющий обязанности премьер-министра. На эту должность назначена Алла Салаева, которая в предыдущей команде правительства уже работала вице-премьером без министерского портфеля, но через полгода была отправлена в отставку.

Напомним, ранее сняты с должностей главы минтранса, минкультуры, минприроды, минфина, минэкономразвития, минтруда.

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