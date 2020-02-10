Киев, , 13:41 — REGNUM На текущей неделе компания «Нафтогаз Украины» завершит подготовку очередного иска к России, касающегося имущества компании, утраченного после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Общая сумма претензий составляет $8 млрд, отметил он.

Витренко подчеркнул, что поскольку ответчиком является Россия, данный иск не подпадает под действие договора между Газпромом и «Нафтогазом», который обнулил взаимные претензии компаний.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведённого на полуострове. Причиной референдума стал вооружённый госпереворот в Киеве, результаты которого не признали жители Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, согласно решению Стокгольмского арбитража, Газпром выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить эти деньги на инфраструктурные проекты — строительство дорог, медицинских учреждений и других объектов.

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