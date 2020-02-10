Москва, , 13:37 — REGNUM Москва будет реагировать на возможные санкции США в зависимости от складывающейся ситуации. Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Он отметил, что США используют экономические и торговые санкции против третьих стран для обеспечения своих собственных интересов. «Мы считаем эту практику пагубной», — заявил Песков.

По его словам, экономические санкции противоречат международному законодательству и вредят многим странам. «А всё остальное — нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», — ответил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможных санкциях против России за поддержку Венесуэлы.

Напомним, 29 января Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконными санкции США против государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA.