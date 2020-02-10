Москва, 10 февраля 2020, 13:30 — REGNUM Россия и Украина предметно не обсуждали возможность обмена послами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 февраля.
Он отметил, что подобные разговоры ведутся лишь на уровне отдельных экспертов.
Напомним, с 2014 года, после референдума о воссоединении Крыма с Россией, представительства России на Украине и Украины в России работают без руководителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести процедуру обмена послами с Украиной.
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