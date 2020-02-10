Москва, , 13:30 — REGNUM Россия и Украина предметно не обсуждали возможность обмена послами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 февраля.

Он отметил, что подобные разговоры ведутся лишь на уровне отдельных экспертов.

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — подчеркнул Песков.

Напомним, с 2014 года, после референдума о воссоединении Крыма с Россией, представительства России на Украине и Украины в России работают без руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести процедуру обмена послами с Украиной.

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