Вашингтон, , 13:27 — REGNUM

В публикации американского издания Breaking Defense заметна, с одной стороны, нацеленность авторов на усиление милитаристского психоза, с другой — нацеленность американских военных на ведение возможной войны с Россией обычными вооружениями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 февраля.

Как сообщалось ранее, обозреватели американского издания Breaking Defense в своем материале отметили, что в случае войны с Россией естественным препятствием для победы США будут реки, поскольку боевые действия будут идти в Восточной Европе.

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«В этой статье в глаза бросаются две посылки. Первая является свидетельством нацеленности авторов на усиление милитаристского психоза. Это само по себе плохо, но в этом нет ничего фатального: подобные психозы мы в наших отношениях с США переживали не раз , и обычно за их пиками следовали периоды ослабления военных угроз, поиска парадигмы конкуренции в мирных условиях.

Вторая посылка говорит о нацеленности американских военных на ведение с нашей страной войны обычными вооружениями. Для этого, понятно, американцам надо существенно нарастить своё военное присутствие в Европе. Отсюда и тезис о слабом состоянии американского транспортного флота: завозить вооружения надо заблаговременно.