Вашингтон,
10 февраля 2020, 13:27 — REGNUM
В публикации американского издания
Breaking Defense
заметна, с одной стороны, нацеленность авторов на усиление милитаристского психоза, с другой — нацеленность американских военных на ведение
возможной
войны
с Россией
обычными вооружениями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 февраля.
Как сообщалось ранее, обозреватели
американского издания Breaking Defense
в своем материале отметили, что в случае войны с Россией естественным препятствием для победы США будут реки, поскольку боевые действия будут идти в Восточной Европе.
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«В этой статье в глаза бросаются две посылки. Первая является свидетельством нацеленности авторов на усиление милитаристского психоза. Это само по себе плохо, но в этом нет ничего фатального: подобные психозы мы в наших отношениях с США переживали не раз, и обычно за их пиками следовали периоды ослабления военных угроз, поиска парадигмы конкуренции в мирных условиях.
Вторая посылка говорит о нацеленности американских военных на ведение с нашей страной войны обычными вооружениями. Для этого, понятно, американцам надо существенно нарастить своё военное присутствие в Европе. Отсюда и тезис о слабом состоянии американского транспортного флота: завозить вооружения надо заблаговременно.
Если американские стратеги сосредоточены на таком препятствии для победы в войне с Россией, как реки, то это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо в том смысле, что слабое понимание противника и угроз, которые стоят на твоём пути при ведении боевых действий, никогда не являлось основой победы. Плохо, однако, то, что люди столь ограниченного мышления действительно могут рассчитывать на победу в войне с нами. Такая надежда усиливает вероятность военного столкновения, к которому, конечно, нам надо быть готовыми», — отметил Михаил Демурин.