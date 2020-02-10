Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Имеются случаи, когда жители Грузии злоупотребляют безвизовым режимом с Евросоюзом (ЕС), а потому контроль для грузинских граждан, отправляющихся в ЕС, надо ужесточить. Об этом 10 февраля рассказал журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» посол Франции в Грузии Диего Колас.

«Безвизовый режим — это большой успех, но он не означает освобождение от установленных условий», — отметил французский дипломат.

По словам посла Франции, он намерен в течение нескольких дней приехать в международный аэропорт в Кутаиси и проверить, как там осуществляется пограничный контроль над вылетающими в ЕС.

Колас также рассказал, что во Франции планируют вести пропаганду среди жителей Грузии, чтобы те легально устраивались на работу в странах Европы.