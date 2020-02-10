Приштина, , 15:01 — REGNUM 10 ноября заместитель председателя парламента Косово из рядов Демократической партии Косово (ПДК) Бедри Хамза заявил, что его партия уже во второй раз подряд намерена бойкотировать заседание президиума парламента края из-за поведения спикера парламента Вьосы Османи, которая в своем кабинете переставила портрет президента Хашима Тачи на новое место.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи является основателем и лидером ПДК.

Представители ПДК опубликовали открытое письмо к Османи и секретарю парламента, в котором назвали перенос фотографии президента Тачи с прежнего места и замену её фотографией бывшего президента Республики Ибрагима Руговы нарушением закона о государственном протоколе, и заявили о намерении продолжать бойкот заседаний президиума до водворения фотографии президента назад.

Поскольку перенос фотографии стал первым шагом Османи на посту спикера, в ПДК считают его недопустимым политическим выступлением.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Косово не будет отстранен от принятия внешнеполитических решений