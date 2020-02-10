Минск, , 13:19 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич не задерживался и не арестовывался. Об этом проинформировали пресс-службы КГБ и Следкома республики.

Официальные представители этих ведомств также отметили, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела и никакие меры процессуального характера к нему не применялись. Сам бывший министр (отправлен в отставку в 2019 году после «цыганского дела») от комментариев воздерживается.

Поводом для обращений журналистов стали сообщения в телеграм-каналах о якобы зафиксированном появлении Шуневича в следственном изоляторе КГБ «Американка», где содержатся фигуранты громкого «сахарного дела». Одним из обвиняемых по делу проходит заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) полковник милиции Владимир Тихиня.

Шуневич после отставки остался в Белоруссии. Практика громких антикоррупционных дел в Белоруссии показывает, что министры и вице-премьеры не становились их фигурантами.

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Сейчас экс-глава МВД занимает ряд общественных должностей, участвует в байкерском движении (вместе с Виктором Лукашенко) и возглавляет наблюдательный совет минского спортклуба «Динамо». Ещё в бытности министром Шуневич приобрёл популярность как сторонник традиционных ценностей, не стесняющийся указать британскому послу на ненормальность пропаганды половых извращений.

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