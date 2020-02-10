Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM От должности заместитель акима (главы) Алма-Атинской области Казахстана по собственному желанию освобожден Багдат Манзоров, сообщили 10 февраля в пресс-службе областного акимата (администрации).

Об освобождении госслужащего с должности заявил аким Алма-Атинской области Амандык Баталов во время аппаратного совещания. Глава региона высоко оценил управленческие и профессиональные качества Манзорова, отметив работу по восстановлению Арыси.

Багдат Манзоров родился в 1962 году в селе Куйбышев в Талды-Курганской области Казахстана. На административных должностях в районах Алма-Атинской области начал работать с 1999 года.

С 2008 по 2017 год возглавлял Алатауский район Алма-Аты. Последнюю должность — замакима области занял в июле 2019 года. В сентябре некоторые местные СМИ сообщили, что Манзоров задержан по подозрению в мошенничестве. Однако в октябре его адвокат заявил, что все обвинения были сняты.