Тирана, , 13:21 — REGNUM 9 февраля глава правительства Албании Эди Рама обратился к согражданам с призывом оказать помощь и поддержку жертвам землетрясения 26 ноября. Об этом сообщает албанское государственное новостное агентство ATA.

По данным журналистов, в своем очередном обращении Рама привел слова из священной книги иудаизма Талмуда «Дающий не должен помнить, берущий не должен забывать».

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Вот уже месяц албанский премьер-министр ежедневно обращается к согражданам словами духовных лидеров и знаменитых писателей, в том числе албанского происхождения, призывая их проявить солидарность с пострадавшими при землетрясении 26 ноября.

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