Киев, 10 февраля 2020, 13:17 — REGNUM Огромные премии руководства НАК «Нафтогаз» прописаны в контракте, который заключило предыдущее правительство, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 9 февраля в интервью изданию «Украинская правда».
Глава правительства рассчитывает найти компромисс с наблюдательным советом компании.
Напомним, ранее Гончарук заявил о решении правительства Украины об ограничении премий руководства «Нафтогаза», однако наблюдательный совет компании не обязан его выполнять. С членами совета провели «разъяснительную беседу»
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины выразили разочарование результатами работы «Нафтогаза» в сфере добычи украинского газа.
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