Киев, , 13:17 — REGNUM Огромные премии руководства НАК «Нафтогаз» прописаны в контракте, который заключило предыдущее правительство, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 9 февраля в интервью изданию «Украинская правда».

Глава правительства рассчитывает найти компромисс с наблюдательным советом компании.

«В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение», — рассказал он.

Напомним, ранее Гончарук заявил о решении правительства Украины об ограничении премий руководства «Нафтогаза», однако наблюдательный совет компании не обязан его выполнять. С членами совета провели «разъяснительную беседу»

Читайте также: Правительство Украины попросило ограничить премии руководству госкомпаний

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины выразили разочарование результатами работы «Нафтогаза» в сфере добычи украинского газа.

Читайте также: В правительстве Украины недовольны результатами работы «Нафтогаза»