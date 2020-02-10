Москва, , 13:12 — REGNUM Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким посетит в апреле Москву и примет участие в заседании межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом 10 февраля заявил посол Ирака в РФ Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни.

«Что касается межправкомиссии, то мы надеемся на организацию ее заседания уже в апреле этого года, которое пройдет в Москве», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни заявил, что после того, как в Ираке будет сформировано новое правительство, президент страны Бархам Салех намеревается посетить Москву.

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