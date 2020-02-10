Бишкек, , 13:04 — REGNUM В 2019 году судебные органы Киргизии заблокировали доступ с территории страны к 97 интернет-сайтам и 300 страницам в соцсетях, содержащих материалы экстремистского характера и пропаганду террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Также надзорное ведомство ограничило доступ к 21 информационному ресурсу, рекламирующему наркотики.

За минувший год органы прокуратуры Киргизии внесли в органы исполнительной власти и местного самоуправления 257 актов прокурорского реагирования по фактам экстремистской и террористической деятельности, рекламы и распространения наркотиков. В итоге по ним привлекли к дисциплинарной ответственности 225 должностных лиц.

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