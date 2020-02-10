Бишкек, , 13:00 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении Азиза Аалиева на должность председателя правления Российско-киргизского фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

До назначения на этот пост Аалиев успел несколько лет проработать в должности национального координатора программы ЦАРЭС, статс-секретарем министерства экономического развития и торговли и заведующего отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства Киргизии.

Отметим также, что Азиз Аалиев является членом правления Российско-киргизского фонда развития с июля 2019 года.

Напомним, что прежний председатель правления Российско-киргизского фонда развития Эркин Асрандиев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы — в начале февраля 2020 года его назначили на должность вице-премьер-министра Киргизии.