Ашхабад, , 12:59 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Гадыргельды Мушшикова вице-премьер-министром и представителем страны в Экономическом совете СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мушшиков будет курировать в правительстве сферу экономики и финансов, а также станет ответственным по Дашогузской области.

Отметим, что в течение последнего года и девяти месяцев Гадыргельды Мушшиков занимал пост председателя высшей контрольной палаты Туркмении.

Также президент Бердымухамедов подписал указ о назначении Эзизгельды Аннамухаммедова на должность министра финансов и экономики, освободив его при этом с поста заместителя главы минфина.

Параллельно с этим Аннамухаммедов получил полномочия координатора по международной технической помощи Евросоюза, управляющего Всемирным банком и управляющего Международным валютным фондом от Туркмении.