Скопье, , 13:04 — REGNUM 9 февраля партия власти Северной Македонии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) опубликовала сообщение, согласно которому самая крупная оппозиционная партия в стране ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) оказывает прямое противодействие вступлению страны в НАТО и ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом к данному заявлению стало демонстративное использование министром труда и социального обеспечения технического правительства из рядов ВМРО-ДПМНЕ Рашелью Мизрахи прежнего названия страны как на официальных мероприятиях, так и в социальных сетях.

В сообщении СДСМ говорится, что «проявляя неуважение к конституционному названию страны в составе названия государственного института технических министр труда и социальной политики из рядов ВМРО-ДПМНЕ Рашеля Мизрахи прямо нарушила Конституцию и поставила под угрозу Преспанское соглашение, от которого зависит будущее наших детей. <…> Такое отношение к Преспанскому соглашению является прямым выпадом против вступления в НАТО и Европейский союз. Действия Мизрахи стали неоднократным подтверждением того, что ВМРО-ДПМНЕ является деструктивной партией, целью которой является изоляция страны» — говорится в сообщении СДСМ.

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