Тбилиси, , 13:00 — REGNUM С деловым визитом прибыла в Грузию делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Об этом сообщает 10 февраля агентство Report.

По данным журналистов, у делегации запланирована встреча с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава. Кроме того, Джаббаров намерен встретиться с сотрудниками азербайджанских компаний, которые работают в Грузии.

Также сообщается, что в состав делегации вошли глава нефтяной госкомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и гендиректор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов.

Напомним, 23 января в Давосе произошла встреча между грузинским премьер-министром Георгием Гахарией и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили двухстороннее стратегическое партнёрство.