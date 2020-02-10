Минск, , 12:55 — REGNUM Президентская кампания в Белоруссии завершится в августе. Нескольких кандидатов в президенты представила прозападная оппозиция, часть которой склоняется к выдвижению «единого кандидата» через процедуру, аналогичную американским «праймериз».

Среди соискателей кандидатского мандата — две бывшие «палаточницы» Анна Канопацкая и Елена Анисим. В 2019 году они расстались с депутатскими мандатами в связи с ноябрьским переформированием палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Канопацкая снискала известность как инициатор реабилитации бело-красно-белого флага пособников немецких оккупантов, сбора подписей за ликвидацию Союзного государства России и Белоруссии, а также содействием властям в травле российского посла — спецпредставителя президента РФ в постсоветской республике Михаила Бабича. Её коллега Анисим известна помощью Лукашенко во время предыдущих президентских кампаний, она также отметилась в скандалах с прославлением нацистских пособников и международных террористов.

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Другие представители прозападной оппозиции также не против поучаствовать в президентской кампании. Среди обсуждаемых кандидатур — Павел Северинец, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Сергей Черечень, Николай Статкевич, Юрий Губаревич, Алексей Янукевич, Татьяна Короткевич и Андрей ДмитриевИА REGNUM

Изучаются шансы на участие лидера независимых профсоюзов Александра Ярошука и оппозиционной партии левых Сергея Калякина, блогера Виталия Зелковского и лидера лояльных к властям либерал-демократов Олега Гайдукевича. Политологи склоняются к мнению, что бессменно правящий Белоруссией с 1994 года Лукашенко выберет себе ещё несколько «спарринг-партнёров», которые не снимут кандидатуры после регистрации в Центризбиркоме, обеспечивая формальную альтернативу в процессе очередной «элегантной победы».

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Президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году. В том же году ряд представителей прозападной оппозиции заявили о президентских амбициях. В 2019 году Лукашенко официально подтвердил намерение пойти на ещё один президентский срок. Пророссийских кандидатов в президенты за всё время подобных кампаний в Белоруссии не было, и в 2020 году появления таковых не ожидается.