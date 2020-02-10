Ашхабад, , 12:53 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал начать подготовку к возведению в Ашхабаде уникального монумента в честь грядущего 30-летия независимости Туркмении, передает «Туркменистан сегодня».

По мнению туркменского лидера, чтобы об этом знаменательном событии помнили будущие поколения, целесообразно соорудить на самой возвышенной площадке туркменской столицы стелу высотой 300 метров.

Ответственным за это мероприятие глава государства назначил вице-премьер-министра Шамухаммета Дурдылыева, поручив ему в ближайшее время подготовить проект монумента и объявить тендер на его строительство.

При этом Бердымухамедов подчеркнул, что стела должна быть построена к празднованию 30-й годовщины независимости страны, которая будет отмечаться в Туркмении 27 октября 2021 года.