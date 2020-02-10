Анкара, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пока не достигла договоренностей с Россией по сирийской провинции Идлиб, об этом 10 февраля сообщает Bloomberg.

Также глава турецкого внешнеполитического ведомства в комментарии журналистам агентства отметил, что режим прекращения огня в указанной провинции должен соблюдаться неукоснительно.

Как передавало ИА REGNUM, за последние недели отношения между Турцией и Сирией значительно осложнились. Причиной тому стало успешное продвижение правительственных войск в Идлибе.

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