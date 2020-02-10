Ашхабад, , 12:48 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании министерства промышленности и строительного производства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер новое министерство создано на базе упраздненного министерства промышленности и коммуникации Туркмении и его агентства «Туркменпром».

Также президент подписал указ об освобождении Сердара Бердымухамедова с поста главы Ахалской области и назначении его министром промышленности и строительного производства Туркмении.

Отметим, что сын президента Бердымухамедова занимал должность губернатора Ахалского региона с 17 июня 2019 года.

ИА REGNUM отмечает, что Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным преемником действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова после того, как тот решит покинуть пост главы государства.