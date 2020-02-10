Санкт-Петербург, 10 февраля 2020, 12:42 — REGNUM Взаимоотношения между государствами определяются их реальной силой, и всё, чего можно требовать от дипломатии — чтобы позиция страны на международной арене была адекватна реальной силе государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 февраля, политолог Владимир Васильев, комментируя поздравление сотрудникам и ветеранам МИД президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, поздравляя дипломатов с их профессиональным праздником, президент отметил ряд заслуг работников МИД, а вместе с тем указал, что «международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка».

»Дипломатия по сути своей не может ничего создавать. Она может лишь фиксировать существующие достижения государства и обеспечивать интересы, поддержанные другими ведомствами. Другими словами, дипломатия фиксирует те особенности государства, которые на данный момент существуют.
К примеру, невозможно было дипломатическими способами предотвратить агрессию США в Югославии или Ираке. Взаимоотношения между государствами определяются их реальной силой, а не дипломатией. Всё, чего можно требовать от дипломатии — чтобы наша позиция на международной арене была адекватна реальной силе нашего государства«, — отметил Владимир Васильев.