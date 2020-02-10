Санкт-Петербург, 10 февраля 2020, 12:42 — REGNUM Взаимоотношения между государствами определяются их реальной силой, и всё, чего можно требовать от дипломатии — чтобы позиция страны на международной арене была адекватна реальной силе государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 февраля, политолог Владимир Васильев, комментируя поздравление сотрудникам и ветеранам МИД президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, поздравляя дипломатов с их профессиональным праздником, президент отметил ряд заслуг работников МИД, а вместе с тем указал, что «международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка».