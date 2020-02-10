Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

8−9 февраля в Санкт-Петербурге состоялся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа. Участие в нем приняли 284 человека из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Мурманской и Вологодской областей, а также из Республики Коми и Республики Карелия.

«Всего в полуфинале в Северо-Западном федеральном округе приняли участие 284 конкурсанта из 9 регионов. Среди полуфиналистов много железнодорожников, нефтяников, медиков, преподавателей вузов и индивидуальных предпринимателей. Конкуренция за выход в финал была очень высокой, эксперты отметили сильный уровень конкурсантов. По итогам испытаний в суперфинал вышли только представители Санкт-Петербурга, показав наилучший результат», — сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СЗФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Мастер-класс «Возможности, сложности и условия использования искусственного интеллекта на практике» провел руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса, член рабочей группы по разработке национальной стратегии России по развитию искусственного интеллекта Александр Крайнов.

Нововведением этого сезона стало то, что уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями. В Санкт-Петербурге такую встречу провел Дмитрий Конов, председатель правления СИБУР: «Я ищу интересных людей, а не конкретного человека с 12,5 годами опыта в этой индустрии, определенным набором академического образования и ответами на заданные вопросы. Мне интересно, насколько они подходят нам и нашим задачам на этот момент времени. Здесь есть несколько кандидатов, с которыми мы хотели бы поработать».

Встречи с полуфиналистами также провели представители различных дочерних подразделений ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и АО «Росэлектроника».

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.