Скопье, , 12:41 — REGNUM 8 февраля министр труда и социальной политики технического правительства Северной Македонии из рядов самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Рашеля Мизрахи во время пресс-конференции установила перед собой табличку с прежним названием страны «Македония».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, этот шаг Мизрахи, как и её публикации в социальной сети Facebook, в которых также используется прежнее название, вызвали серьезный политический резонанс.

9 февраля министр иностранных дел технического правительства Северной Македонии Никола Димитров заявил в ходе пресс-конференции, что Греция представила МИД Северной Македонии устную ноту в связи с изменением названия страны и сообщил о намерении обратиться к главе технического правительства страны Оливеру Спасовски с требованием отстранить Мизрахи от выполнения обязанностей министра.

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