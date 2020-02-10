Ташкент, , 12:37 — REGNUM Узбекистан с официальным визитом посетит новый директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщили 10 февраля в представительстве ВОЗ в республике.

Визит состоится 11−12 февраля 2020 года. Во время поездки Клюге в Ташкент министерство здравоохранения Узбекистана и Европейского регионального бюро ВОЗ будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2020−2021 годы.

Отметим, 1 февраля 2020 года Ханс Клюге сменил в должности регионального директора ВОЗ Жужанну Якаб. Новый директор регионального департамента всемирной организации назвал свою программу «Совместные действия для улучшения здоровья».

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