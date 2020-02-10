Куала-Лумпур, , 12:33 — REGNUM Власти Малайзии расширят запрет на въезд в страну для граждан Китая в ответ на распространение коронавируса, сообщает Sindonews.

«Ограничения на поездки будут введены в соответствии с закрытыми районами, наложенными правительством Китая», — заявил заместитель премьер-министра Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

По его словам, ограничения будут наложены на всех туристов, независимо от национальности, которые посетили провинции Хубэй, Чжэцзян и Цзянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Малайзии объявило, что число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в стране увеличилось до десяти человек.

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