Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Доверие общественности США и других ведущих стран Запада к НАТО заметно уменьшилось в период руководства Соединёнными Штатами президента Дональда Трампа. Таковы итоги исследования вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), сообщает 10 февраля газета Financial Times

В докладе говорится, что в США, Франции и Германии в 2017 — 2019 годах в среднем на 10% сократилось число тех, кто положительно оценивает НАТО. В целом положительно относятся к Североатлантическому альянсу 53% респондентов в 16 странах этой огранизации, отрицательно относятся 27% респондентов.

Издание связывает такие настроения с усилением изоляционизма при Трампе и его недоверием к деятельности международных институтов. Глава США не раз заявлял о том, что НАТО — устаревшая структура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что европейские страны, входящие в НАТО, защиту от России благодаря участию в альянсе США.

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