Киев, , 12:20 — REGNUM Украинский политолог Виктор Небоженко подвел итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Италию и Ватикан, который состоялся 7−8 февраля.

Эксперт считает, что этот визит в очередной раз показал, что у Украины в принципе нет дипломатии и собственных геополитических проектов, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Критически оценил Небоженко и встречу Зеленского в Ватикане с Папой Римским.

«После поездки президента Зеленского в экзотический Оман и встречи там с загадочными людьми, у которых есть огромные деньги, но они любят быть в тени, надеяться на успех встречи с Папой Римским было крайне наивно. У Ватикана одна из лучших разведок в мире и Папа Римский знает о Зеленском больше, чем он сам о себе и о политическом будущим нашего президента», — заявил эксперт.

Политолог считает, что Зеленскому в Италии стоило добиваться согласия или внимания Сильвио Берлускони «к своей персоне».

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил, что в основном обсуждал с Папой Римским мир на Украине.

«Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — отметил он после аудиенции.

Также президент заявил, что обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, «удерживаемых в Донбассе, в Крыму и России», стороны, кроме того, обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

Зеленский сказал, что Папу Римского очень ждут на Украине, «где он пользуется чрезвычайно большой поддержкой и доверием».