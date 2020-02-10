Тбилиси, , 12:26 — REGNUM В оппозиционных кругах Грузии ведется обсуждение вариантов компромисса, который может быть заключен с властями. Об этом рассказал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Он отметил, что действующая модель голосования за счет административного ресурса позволяет получить большинство в парламенте партии, имеющей поддержку населения около 30%. По мнению Кахидзе, в оппозиции хотят сменить схему голосования на модель, которая, по их мнению, будет более справедливой.

«Правящая команда предлагает то, что позволяет партии получить большинство при поддержке менее трети. Если сказать иначе, когда 7 из 10 человек не поддерживают политическую силу, а она будет управлять страной», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Какую из моделей выберет оппозиция, по словам Кахидзе, будет объявлено после завершения обсуждения.

Напомним, выборы в парламент в Грузии в 2020 году намечены на октябрь. Оппозиция стремится изменить действующую смешанную схему голосования на более приемлемую.

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