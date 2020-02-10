Пермь, , 12:16 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя местного правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Таким образом, как и предшественник Максим Решетников, Махонин будет совмещать две должности — губернатора и председателя краевого правительства

Напомним, 21 января 2020 года Максим Решетников досрочно сложил губернаторские полномочия в связи с назначением на пост министра экономического развития России. И.о. председателя правительства была назначена Ольга Антипина.

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6 февраля врио губернатора Прикамья назначен Дмитрий Махонин. 7 февраля он представлен общественности, политической и бизнес-элите. С 8 февраля вступил в силу указ о том, что Дмитрий Махонин возглавляет правительства региона.

По данным издания «Местное время», 12 февраля объявят об отставке правительства Пермского края, которая должна произойти согласно законодательству.

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