Киев, , 12:16 — REGNUM Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» не будет ни приватизирована, ни передана в концессию. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 9 февраля в интервью изданию «Украинская правда».

«Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то «Укрзализныця» не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнёрство с Deutsche Bahn по многим причинам», — рассказал он.

Гончарук рассказал, что меморандум между компаниями предусматривает консультации, но правительство Украины рассматривает вопрос о привлечении немецких специалистов. В данный момент идёт поиск возможностей привлечь представителей Deutsche Bahn к управлению «Укрзализныцей».

Он добавил, что в Deutsche Bahn заинтересованы сотрудничать с «Укрзализныцей» не только в плане заработка, но и из-за перспективы строительства железнодорожного пути между Германией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член правления немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла заявил, что управлять «Укрзализныцей» будут граждане Украины, а представители немецкой компании будут лишь консультировать.

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