Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Кандидатуру генпрокурора Грузии парламент, по всей вероятности, утвердит на этой неделе. Такое предположение высказывают не только депутаты парламентского большинства, но и представители грузинской оппозиции, лидеры партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия», которые в обсуждении и голосовании по этому вопросу участвовать не будут, так как находятся в режиме бойкота парламентской деятельности.

Как известно, прокурорский совет после прохождения всех предусмотренных законом процедур 7 февраля провел окончательное голосование и из 4 ранее прошедших в результате собеседований и голосований кандидатов выбрал на пост генпрокурора бывшего главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе. Он набрал 11 из 12 голосов членов совета и был представлен в парламент.

Если бюро парламента на сегодняшнем заседании рассмотрит этот вопрос, то далее кандидатуру Ираклия Шотадзе обсудят на заседании комитета по юридическим вопросам, после чего вынесут на пленарное заседание.

По заявлению депутата от «Европейской Грузии» Отара Кахидзе, выборы генпрокурора превратились в обычный фарс, в котором оппозиция участвовать не намерена. По его словам, не имеет смысла, кого назначат генпрокурором, потому что это будет очередная пешка, исполнитель воли неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

«Решение о назначении Ираклия Шотадзе — это оскорбление общества, когда опять возвращают того, кто сфальсифицировал дело об убийстве на улице Хорава. Это неадекватное решение Иванишвили, плевок в лицо общества, и общество обязательно даст ему ответ», — заявил, комментируя решение прокурорского совета депутат Кахидзе.

Ираклий Шотадзе занимал должность главного прокурора Грузии (тогда так называлось это ведомство) в период с 19 ноября 2015 года до 31 мая 2018 года. Он ушел в отставку на фоне акций протеста, которые проводил в Тбилиси отец убитого в декабре 2017 года на улице Хорава школьника Давида Саралидзе Заза Саралидзе. Он обвинял Шотадзе в укрывательстве убийц своего сына и требовал его отставки и привлечения к ответственности за подделывание материалов следствия. Шотадзе ушел в отставку, а новый прокурор возобновил расследование этого дела, судебный процесс по которому еще так и не закончен. Сегодня Заза Саралидзе уже особого протеста в отношении кандидатуры Шотадзе не выражает.

Пост генпрокурора стал вакантным после того, как в конце прошлого года парламент Грузии утвердил Шалву Тадумадзе на пост судьи Верховного суда Грузии.