Берлин, , 12:07 — REGNUM Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не собирается баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Об этом она заявила однопартийцам, сообщает 10 февраля издание Focus со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания уточняют, что Крамп-Карренбауэр, которая также руководит министерством обороны страны, предупредила президиум партии о намерении покинуть пост председателя ХДС после выборов. Политик собирается летом запустить процесс выбора кандидатов в канцлеры от консерваторов.

В качестве фаворита местные наблюдатели называют главу правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Как сообщало ИА REGNUM, Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС 7 декабря 2018 года.